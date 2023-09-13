فتح قنوات لولوج مستثمرين جزائريين للسوق في التشيلي وأمريكا اللاتينية

أجرى وفد المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية الشيلية برئاسة حامي قادة، مقابلة مع محافظ مقاطعة فالبارايسو رودريغو مونداكا. وهذا في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الشيلي، حيث استعرض أعضاء الوفد العلاقات التاريخية بين البلدين. وكذا السياق التاريخي الذي يصادف الزيارة، وعبروا عن واجب ترقية العلاقات الثنائية وترجمتها على ارض الواقع من خلال شراكة فعلية.

وأوضح المجلس الشعبي الوطني أن السادة النواب أعضاء الوفد تطرقوا إلى المقومات الاقتصادية. التي تزخر بها الجزائر لا سيما في ميادين الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات وتحلية المياه.

من جهته نوه محافظ فالبارايسو، بالعلاقات المميزة بين البلدين، وانه وبالنظر الى علاقةً الصداقة والتضامن التي تجمع البلدين، سيحرص شخصيا على فتح قنوات تواصل من شائنها تسهيل ولوج مستثمرين جزائريين للسوق الجهوية في فالبارايسو وإلى كآفة أمريكا اللاتينية لا سيما في ميدان الموانئ وتحلية المياه، حسب ذات البيان.

جدير بالذكر أن اللقاء جرى بحضور سعادة سفيرة الجزائر لدى الشيلي السيدة فايزة رحيم لتروس وكذا السكرتير الأول لدى السفارة السيد محمد أمين جربيب.