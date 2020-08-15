فتح مؤسسات التربية يوم الثلاثاء أمام مترشحي “الباك” و”البيام” للمراجعة

سيتم إعادة فتح مؤسسات التربية والتعليم يوم 19 أوت الجاري لتقديم حصص المراجعة والمذاكرة للمترشحين لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.

أفادت وزارة التربية، اليوم السبت نقلا عن الإذاعة الوطنية، أن أبواب المؤسسات التربية ستفتح مجددا يوم الثلاثاء المقبل لتقديم حصص الراجعة لمترشحي “الباك” و”البيام”.

وأشار الوزارة في ذات السياق إلى ضرورة التقيد الصارم بتدابير الوقاية من فيروس كورونا.

مذكرة مدراء المتوسطات والثانويات على أنه في إطار التحضير الاستثنائي للتلاميذ المترشحين لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2020، بضرورة تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس سنة 2020.

والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته، والنصوص ذات الصلة.

وكذا العمل بالإجراءات المحددة في المنشور الإطار للدخول المدرسي 2020/2021 والمتعلقة بإعادة فتح مؤسسات التربية والتعليم وتقديم الدعم البيداغوجي والنفسي لهذه الفئة من التلاميذ ومرافقتهم في المراجعة.

كما دعت مديري المتوسطات والثانوياتعلى ضرورة الحرص على تنظيف وتطهير كل مرافق المؤسسة بالتنسيق مع مصالح الجماعات المحلية والهيئات الأخرى لإنجاز هذه العملية الحيوية ذات الأولوية القصوى.