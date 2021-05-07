فتح مجال التدريب أمام حاملي الشهادات الجامعية دون إعادة التكوين

فتحت وزارة الشباب و الرياضة الأبواب أمام حاملي شهادة ليسانس و ماستر و ماجستير التربية البدنية و الرياضية (STAPS ) للنشاط على مستوى الحركة الرياضية الوطنية.

حيث سيتم السماح لحاملي هذه الشهادات بالالتحاق بالدرجة الثانية و الثالثة بدون إعادة التكوين (المواد 4 و 6 من هذا المقرر).

هذا ويتضمن مقرر رقم 59 المؤرخ في 04 أفريل 2021 تكييف شبكة معادلة الشهادات الوطنية في مجال الرياضة مع شهادات المربين الرياضيين العاملين حسب التوقيت الجزئي، فرع التدريب الرياضي في هياكل الحركة الرياضية الوطنية، الدرجة الأولى و الثانية والثالثة.