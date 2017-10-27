فتح مجال النقل الجوي والبحري للخواص في 2019

ستفتح في المرحلة الأولى لنقل البضائع فقط

دفتر شروط ينظم العملية سيتم إصداره في 2018

من المنتظر أن يتم منح 3 شركات خاصة الاعتماد لنقل البضائع عبر المجال الجوي والبحري، وفقا لدفتر شروط خاص بنظم عمليات نقل البضائع.

كشف مصدر رسمي لـ«النهار» أن فتح المجال الجوي والبحري سيخصص في المرحلة الأولى فقط لنقل البضائع وليس لنقل المسافرين، موضحا أنه سيتم إصدار دفتر شروط جديد ينظم المشروع من خلال تشريعات يمكّنهم من الاستفادة من هذه الرخص مقابل تقديم خدمات معينة وفقا لعدد من البنود التي تحمي الزبائن والشركات في نفس الوقت، وتضمن كذلك مداخيل إضافية للخزينة العمومية.

وأشار ذات المصدر إلى أن دفتر الشروط سيضم كذلك كيفية عقد شركات خاصة وعمومية أو خاصة وأجنبية باحترام قاعدة 49/51 من دون الخروج عن القواعد المنظمة لعمليات الاقتصاد الوطني، مبرزا أن دفتر الشروط سيتم إصداره بداية من سنة 2018، ومن ثم انتظار تقديم الطلبات ودراستها قانونيا وتقنيا قبل منح الاعتماد.

وحول عدد الشركات التي سيتم فتحها، أكد ذات المتحدث أنه لحد الآن أبدى 3 متعاملين نيتهم الدخول في هذا السوق، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام الجميع شرط احترام دفتر الشروط، ِِِوحول فتح المجال الجوي والبحري الخاص لنقل المسافرين، قال ذات المتحدث إنه غير مطروح حاليا وأنه مبدئيا ستفتح لنقل البضائع فقط.