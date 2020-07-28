فتح مذبح الحراش خلال يومي عيد الأضحى المبارك

تعلم المديرية العامة للمؤسسة العمومية لتسيير المذابح والمسمكة بولاية الجزائر، كافة مستعملي مذبح الحراش، بفتحه لذبح الأضاحي خلال يومي عيد الأضحى.

وجاء في بيان للمديرية، نقلته وكالة الأنباء، أنه سيتم فتح المذبح ومزاولة النشاط فيه خلال يومي عيد الأضحى المبارك المصادف للجمعة 31 جويلية، والفاتح من أوت القادم.

وسيتم على مستوى مذبح الحراش، استقبال أضاحي المواطنين لأجل ذبحها وتقديم كافة الخدمات اللازمة.

كما يواصل المذبح نشاطه بصفة عادية، خلال الأيام الموالية.

وأكد البيان، سهر المديرية العامة للمؤسسة الدائم على توفير كافة الوسائل المادية والبشرية لتقديم الخدمات الضرورية المرتبطة بالمرفق العام.