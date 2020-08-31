فتح مراكز امتحان الباك والبيام يومين قبل الامتحان

كشف الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات “أوناك” أن مراكز إجراء كل من امتحان البكالوريا سيتم فتحها يومين قبل موعد اجراء الإمتحان.

وسيتم فتح مراكز امتحان “الباك” يوم 11 سبتمبر القادم، فيما سيتم فتح مراكز إجراء امتحان نهاية التعليم المتوسط يوم 5 سبتمبر قبل يوم الامتحان المقرر يوم 7 من نفس الشهر .

و يقوم رئيس المركز مباشرة بعد فتح المركز في مرحلة أولى، حجز معلومات المؤطرين المستدعين للعمل ومراقبتها عبر الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

مع ضرورة مطابقتها مع القائمة المرسلة من طرف مديرية التربية، ووجوب التقيد بالبطاقة التقنية الصادرة عن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات .

وفي حالة عدم وجود معلومات المعني بعد حجز رقم حسابه الجاري البريدي يقوم رئيس المركز بحجز المعلومات المطلوبة انطلاقا من حسابه الجاري البريدي .

ويقوم رئيس المركز في مرحلته الثانية، بحجز عدد الأيام الفعلية لجميع العاملين بالمركز على أن تكون مطابقة لورقة الحضور اليومي.

ليتم بعدها سحب الجدول الاجمالي للحاضرين بالمركز يوقع ويختم من طرف رئيس المركز كما يسلم رئيس المركز الإجراء الملف المالي إلى خلية متابعة التعويضات على مستوى مديرية التربية التابعة له في اليوم الموالي لنهاية إجراء كل امتحان.