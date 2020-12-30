أعلن مركز VFS Global في الجزائر، اليوم الأربعاء، عن فتح مركز طلبات التأشيرة لفرنسا ابتداء من 3 جانفي 2021.

وأوضح في بيان صحفي نُشر على صفحته بفيسبوك، أنه اعتبارًا من 3 جانفي2021 ، سيتم فتح مركز طلبات التأشيرة لفرنسا.

وأوضح مركز VFS Global، أنه سيتم فتح المركز فقط يوم الأحد من الساعة 8:00 صباحًا حتى 4:00 مساءً.

ومع ذلك، أوضح مركز معالجة طلبات التأشيرة لفرنسا في الجزائر ، VFS Global ، شروط إعادة الفتح.

وأشارت VFS Global في الجزائر إلى أنه سيتم قريبًا الاتصال بالمتقدمين الذين حجزوا موعدًا بالفعل من قبل خدمة العملاء.

وهذا للاتفاق على تاريخ جديد خلال ساعات عمل المركز –يضيف بيان VFS Global-.

وأشار مزود الخدمة إلى أن تقديم طلبات التأشيرة يقتصر على تأشيرات الإقامة الطويلة أو تأشيرات الإقامة في فرنسا.