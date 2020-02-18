فتح مزايدة لإيجار سوق الجملة للخضر والفواكه بخميس الخشنة

أعلن، اليوم الثلاثاء، المجلس الشعبي البلدي لبلدية خميس الخشنة عن إجراء مزايدة عن طريق الأظرفة المختومة قصد إيجار سوق الجملة للخضر والفواكه لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

وقال المجلس البلدي، في بيان له، أنه بإمكان كل شخص طبيعي عام أو معنوي خاص مقيد في السجل التجاري وذو أهلية، خاضع للقانون الجزائري، أن يشارك في المزايدة.

وأضاف ذات المصدر ان الإشتراك يتم بالتقدم على مستوى مقر البلدية، مكتب الأملاك، ببلدية خميس الخشنة ببومرداس لسحب دفتر الشروط مقابل دفع مبلغ خمسة عشر ألف دينار جزائري لدى أمين خزينة ما بين البلديات بخميس الخشنة.