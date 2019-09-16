فتح مسابقة “الماستر” بالمدرسة الوطنية العليا البحرية

فتحت المدرسة الوطنية العليا البحرية ببواسماعيل، مسابقة وطنية لـ35 مقعد، لنيل شهادة الماستر في الهندسة البحرية تخصص علوم الملاحة البحرية.

وتسمح المسابقة للطلبة الجزائريين خريجي مؤسسات التعليم العالي الحائزين على شهادة ليسانس”ل.م.د” دورة1 بمجال العلوم والتكنولوجيا.

واستثنت المسابقة، التخصصين الهندسة البيئية والصيدلانية.

وسيكون إيداع ملفات الترشح، في مقر المدرسة الوطنية العليا البحرية في الفترة الممتدة من 12 إلى 24 سبتمبر 2019.

ويتم اختبار المترشحين، عن طريق دراسة الملفات، بالإضافة إلى اختبار كتابي في مادتي اللغة الانجليزية والثقلفة العامة وامتحان شفهي.

وحسب الإعلان، فإن تحديد المقبولين للمشاركة في المسابقة، يكون حسب درجة الاستحقاق وهذا على أساس الترتيب في الوثيقة الوصفية للشهادة.

ومدى مطابقة تخصص الليسانس مع شهادة الماستر للمدرسة.