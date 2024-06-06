فتح مسابقة امتحانات مهنية للإلتحاق بعديد الرتب

تم اليوم الخميس، فتح امتحانات مهنية لفائدة مديريات التربية بعنوان السنة المالية 2024 للإلتحاق بعديد الرتب، والمحددة بـ 6556 منصبا.

وتتعلق الرتب المعنية بمفتش التربية الوطنية، مفتش التعليم المتوسط، مفتش التعليم الإبتدائي.

مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مدير ثانوية ومدير متوسطة، مدير المدرسة الابتدائية، مستشار التغذية المدرسية و مساعد مدير المدرسة الابتدائية، مقتصدة، ملحق رئيسي بالمخبر و نائب مقتصد مسير.

بالإضافة الى رتب مشرف رئيسي للتربية، معاون تقني للمخابر و ناظر ثانوية. مستشار رئيس للتربية، 11 مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، أستاذ التعليم الثانوي، مستشار التربية ونائب مقتصد.

وكذا مساعد رئيسي للتربية،مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية، مقتصد رئيسي، ملحق بالمخبر ومشرف التربية.