فتح مسابقة توظيف أكثر من 5 آلاف أستاذ جامعي

كشف اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري عن فتح 5 آلاف و 310 منصب جديد. لتوظيف أساتذة مساعدين صنف “ب”.

وقال الوزير في إجابته على الأسئلة الشفوية لنواب مجلس الأمة. أن عدد المناصب التي سيتم فتحها لم يعرفها القطاع من 10 سنوات .

وفيما يخص السؤال، حول مواصلة الدراسة لنيل شهادة الماستر أو مايعادلها لحاملي شهادة تقني سامي من قطاع الصحة، أشار الوزير، أنه بإمكانهم الترشح لمواصلة دراستهم في مؤسسات التكوين العالي الشبه الطبي التابعة لوزارة الصحة، حسب المسار التكويني المتبع، خاصة وأن الوزارة تمارس الوصاية البيداغوجية عليها منذ السنة الجامعية 2012-2013.