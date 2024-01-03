فتح مسابقة توظيف جديدة في سلك الشرطة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، اليوم الاربعاء، عن فتح مسابقة بعنوان سنة 2023، عن طريق الإنتقاء و دراسة الملف، لتوظيف حسب إحتياجات المصالح، 198 عون متعاقد شبيه، بموجب عقود محددة المدة وبالتوقيت الكامل.

وجاء في البيان، أن “المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن فتح مسابقة بعنوان سنة 2023, عن طريق الانتقاء و دراسة الملف, لتوظيف حسب احتياجات المصالح, 198 عون متعاقد شبيه (عامل مهني, عون خدمة, سائق, حارس), بموجب عقود محددة المدة وبالتوقيت الكامل”.

وبالإمكان “تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف, عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية, فايسبوك, انستغرام, و ايكس (تويتر سابقا)”. يضيف المصدر نفسه.