فتح مسابقة توظيف جديدة في سلك الشرطة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني, في بيان لها اليوم الخميس, عن فتح مسابقة لتوظيف أعوان متعاقدين لسنة 2023.

وجاء في البيان، أن المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن “فتح مسابقة بعنوان سنة 2023 عن طريق الانتقاء وبناء على دراسة الملف, لتوظيف أعوان متعاقدين (عامل مهني من المستوى الأول), بموجب عقود محددة المدة بالتوقيتين الكامل والجزئي, لفائدة المصالح الجهوية للمالية والتجهيز (الجزائر, البليدة, وهران, قسنطينة, ورقلة, بشار وتمنراست)”.

كما أنه بالإمكان “تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف, عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية (فايسبوك, إنستغرام و إيكس +تويتر سابقا+). يضيف المصدر ذاته.