فتح مسابقة لترقية الأساتذة المحاضرين في الجامعة إلى رتبة أستاذ تعليم عالي

وزارة التعليم العالي حددت يوم 10 جوان آخر أجل لإيداع الملفات

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مسابقة لترقية الأساتذة المحاضرين قسم “أ” إلى رتبة أستاذ التعليم العالي.

وأعلنت مراسلة لمديرية الموارد البشرية بذات الوزارة، تحمل رقم 431 بتاريخ 20 ماي 2021، تم توجيهها إلى كل مديري المؤسسات الجامعية عبر ولايات الوطن، عن دراسة القبول الأولي لملفات المترشحين للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي بعنوان الدورة الخامسة والأربعين للجنة الجامعية الوطنية، وأكدت المراسلة بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي لهذه الدورة للجنة الجامعية الوطنية، هو يوم الخميس 10 جوان 2021، على أن يتم إيداع هذه الملفات عبر الأرضية الرقمية “progrès”.

وذكرت المراسلة بأن فترة دراسة القبول الأولي لملفات الترشح عبر “الأرضية الرقمية” من طرف مديري المؤسسات الجامعية، محددة بأسبوع واحد، وسيكون بين الفترة الممتدة من 12 جوان إلى غاية 16 جوان، وركزت المراسلة على مديري المؤسسات الجامعية، باتخاذ كامل التدابير والإجراءات قصد دراسة القبول الأولي لملفات الترشح المودعة من طرف الأساتذة المحاضرين قسم “أ” التابعين لمؤسساتهم الجامعية، في الآجال المحددة أعلاه، والتأكد أن المترشحين أودعوا جميع الوثائق المطلوبة والمحددة ضمن “الأرضية الرقمية”، والتي تمكن أعضاء الفروع المختصة للجنة الجامعية الوطنية من تقييم ملفات ترشحهم.