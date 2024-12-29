فتح مسابقة لتوظيف أعوان الشرطة وانطلاق التسجيلات غدا

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن افتتاح مسابقة خارجية لتوظيف أعوان الشرطة ذكور وإناث لسنة 2024، على أساس الاختبارات.

وفي بيان لها كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، عن الشروط العامة للتوظيف والوثائق المطلوبة في ملف الترشح.

وبخصوص الشروط العامة للتوظيف في سلك الأمن الوطني، يجب أن يكون المترشح حامل للجنسية الجزائرية الأصلية. ويتمتع بالحقوق الوطنية والمدنية.

كما لايجب أن تحمل شهادة السوابق العدلية ملاحظات تتنافى و ممارسة العمل في أسلاك الأمن الوطني. وأن يكون في وضعية قانونية تجاه التزامات الخدمة الوطنية، أو معفى لأسباب غير طبية.

بالإضافة إلى ضرورة أن تكون قامة المترشح 1 متر و 70 سنتمتر على الأقل للذكور و 01 متر و 65 سنتمتر على الأقل بالنسبة للإناث. وبالنسبة للسن القانوني للمترشح (ة) من 19 سنة على الأقل إلى 25 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة.

أما المستوى التعليمي، يجب وأن يكون المترشح (ة) متحصل على المستوى التعليمي الثالثة ثانوي كاملة.

هذه الوثائق المطلوبة في ملف الترشح

وبخصوص الملف الأولي للترشح، فيتكون من 01 بطاقة معلومات تملأ من طرف المترشح متاحة على موقع المديرية العامة للأمن الوطني. على شبكة الانترنت، WWW.ALGERIE POLICE.DZ، طلب خطي. شهادتان (02) لقياس القامة (صادرة عن مصالح الشرطة العلمية و التقنية فرقة تحقيق الشخصية بختم و توقيع رئيس الفرقة)، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة الإقامة حديثة الاستخراج. نسخة من الشهادة التي تثبت المستوى الدراسي المطلوب السنة الثالثة ثانوي (كاملة). صورتان (02) شمسيتان حديثتان بدون لحية أو ما شبه ذلك.

وفي حالة نجاح المترشح (ة) يجب استكمال ملفه الاداري بالوثائق التالية: نسخة من الشهادة التي تثبت وضعية المترشح. تجاه الخدمة الوطنية سارية المفعول اعفاء الأسباب غير طبية / مؤدي / مؤجل بالنسبة للذكور. شهادة السوابق العدلية صحيفة رقم : 03 سارية المفعول، شهادة ميلاد رقم 07 حديثة. شهادة طبية للطب العام وشهادة طب الأمراض الصدرية و طب العيون عن طبيب مختص. صورتان (02) شمسيتان حديثتان، شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية.

ويشار أن تاريخ بداية مسك و ايداع الملفات بالنسبة للمترشح (ة)، يكون اعتبارا من 2024/12/30. و يمتد لمدة خمسة عشر (15) يوما إلى غاية اختتام العملية يوم 21/01/2025.

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