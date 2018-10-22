فتح مسابقة لتوظيف ألفي قائم بالإمامة في المساجد

القرار جاء لسد العجز في بيوت الله بعد ترقية وإدماج سابقيهم في رتب عليا

المسابقة مفتوحة للمتقاعدين في السلك الديني الذين لايزالوا قادرين على العطاء

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن فتح مسابقة على أساس الانتقاء لتوظيف ألفي قائم بالإمامة، بصيغة التعاقد، وذلك لسد العجز في المساجد بعد قرار إدماج وترقية سابقيهم إلى رتب عليا.

وحسب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، فإن المسابقة مفتوحة للمترشحين المتقاعدين في السلك الديني، الذين لازالوا قادرين على العطاء، والكفاءات الجامعية ذات الخبرة ولها إلمام بالعلوم الشرعية، وكذلك حفظة القرآن الكريم، الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي فما فوق.

ويشترط أن يحتوي ملف الترشح الذي يودع بمديرات الشؤون الدنية الولائية، استمارة خاصة بالموافقة على طلب التعيين كقائم بالإمامة، شهادة الميلاد رقم 13 وشهادة السوابق العدلية سارية المفعول ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصورة شمسية.

بالإضافة إلى نسخة من شهادة العمل عند الاقتضاء، وشهادتان طبيتان طب عام وأمراض صدرية تثبت قدرة المترشح على ممارسة المهام المنوطة بالمنصب المطلوب ونسخة من شهادة حفظ القرآن بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي فما فوق.

وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد أعلنت عن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بالإدارة للعام الدراسي 2018/ 2019، لرتبة إمام مدرس للمترشحين الحائزين على شهادة حفظ القرآن الكريم كاملا.

ممن تحصلوا عليها بعد الطور الرابع من التعليم القرآني أو الحائزين على مستوى السنة الثالثة ثانوي الحافظين للقرآن الكريم كاملا.

وتودع ملفات الترشح أو ترسل إلى أحد المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف القريبة من إقامة المترشح، معهد سيدي عقبة بولاية بسكرة بالنسبة لمترشحي ولايات بسكرة والوادي وورڤلة وغرداية والأغواط والجلفة.

ومعهد سيدي عبد الرحمن اليلولي بولاية تيز وزو بالنسبة لمترشحي ولايات تيزي وزو وبجاية وبرج بوعريريج والبويرة وبومرداس وتيبازة والمدية والبليدة والجزائر وعين الدفلى وتيسمسيلت والشلف.

كما تودع ملفات مترشحي ولايات ميلة وقسنطينة وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وڤالمة وسوق أهراس في معهد تلاغمة بميلة، أما معهد الزانة البيضاء بولاية باتنة سيفتح لمترشحي ولايات باتنة وخنشلة وسطيف والمسيلة وأم البواقي وتبسة.

ومعهد تلمسان لمترشحي ولايات وهران وسيدي بلعباس وعين تموشنت وتلمسان ومعسكر وغليزان وتيارت ومستغانم وسعيدة والبيض وبشار والنعامة وتندوف، ومعهد تمنراست بالنسبة لمترشحي ولايات تمنراست وأدرار وإليزي.