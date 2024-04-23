فتح مسابقة لتوظيف حراس الشواطئ الموسميين

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة، عن تنظيم مسابقة لتوظيف حراس الشواطئ الموسميين للموسم الصيفي 2024.

وحسب بيان للمديرية، أنه على الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة ايداع ملفاتهم خلال الفترة الممتدة من 22 أفريل 2024 إلى 11ماي 2024، على مستوى الوحدات الساحلية القريبة من مقر سكناهم.

وبخصوص تاريخ إجراء المسابقة، شروط التوظيف وكذا الوثائق المطلوبة في ملف الترشح فهي موضحة في الوثيقة المرفقة أدناه.

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