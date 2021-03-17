فتح مسابقة لتوظيف 750 حارس شاطئ موسمي في مستغانم

فتحت مصالح الحماية المدنية بمستغانم، مسابقة لتوظيف 750 حارس شاطئ موسمي تحسبا لموسم الاصطياف المقبل.

وحسب مديرية الحماية المدنية بالولاية، ستجرى هذه المسابقة بعد انتهاء أجال دفع ملفات الترشح في ماي المقبل.