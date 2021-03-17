فتح مسابقة لتوظيف 750 حارس شاطئ موسمي في مستغانم
فتحت مصالح الحماية المدنية بمستغانم، مسابقة لتوظيف 750 حارس شاطئ موسمي تحسبا لموسم الاصطياف المقبل.
وحسب مديرية الحماية المدنية بالولاية، ستجرى هذه المسابقة بعد انتهاء أجال دفع ملفات الترشح في ماي المقبل.
وستجري المسابقة، على مستوى مسبح بلدية مستغانم
بالنسبة للجهة الغربية للولاية ومسبحي بلديتي عشعاشة وسيدي علي للمنطقة الشرقية.
وسيستفيد الفائزون في المسابقة من تكوين قاعدي في الإسعافات الأولية ودروس في التربية المدنية
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الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=972663
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فتحت مصالح الحماية المدنية بمستغانم، مسابقة لتوظيف 750 حارس شاطئ موسمي تحسبا لموسم الاصطياف المقبل.
وحسب مديرية الحماية المدنية بالولاية، ستجرى هذه المسابقة بعد انتهاء أجال…
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