أعلنت مديرية الحماية المدنية بولاية مستغانم، عن فتح مسابقة لتوظيف 750 حارس شاطئ موسمي تحسبا لموسم الاصطياف المقبل.

وحسبما بيان للمديرية، ستجرى هذه المسابقة، بعد انتهاء آجال دفع ملفات الترشح في 9 ماي المقبل على مستوى مسبحي مستغانم وسيدي علي.

وتقام اختبارات هذه المسابقة الخارجية لتوظيف الحراس المتعاقدين في 11 ماي المقبل.

ويلتزم الفائزون في هذه المسابقة التي تقام سنويا بهدف تأمين المصطافين خلال موسم الاصطياف. بالعمل بأي شاطئ ويخضعون لتكوين قاعدي في الإسعافات الأولية ودروس في التربية المدنية.

وينتظر أن يقوم هؤلاء الحراس الموسميين بتدعيم جهاز حراس الشواطئ التابع للحماية المدنية. الذي يضم منقذين مهنيين وغطاسين محترفين يضافون إلى طاقم طبي وشبه طبي متكون من زهاء 11 فرقة (سيارة إسعاف). لنقل وتحويل الغرقى والمصابين إلى مختلف المؤسسات الاستشفائية والصحية.