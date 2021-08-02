فتح مسابقة للالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة

أعلنت المدرسة العليا للفنون الجميلة أحمد ورابح وسليم عسلة، عن فتح مسابقة الاِلتحاق بالمدرسة لحاملي شهادة البكالوريا جميع الشعب لدورتي جوان 2020 وجوان 2021 دون شرط السن.

وحسب بيان نشرته وزارة الثقافة، تتكون مسـابقة الدخول إلى المدرسة العليـا للفنون الجميلة للسنة الأولى جذع مشترك من اختبار تطبيقي في الرسم “المعامل 04″، واختبار كتابي في الثّقافة العامة باللّغة العربية أو الفرنسية “المعامل 02”.

بالإضافة إلى اختبار شفهي يتمثل في تقديم الأعمال الشخصية ومقابلة مع لجنة الامتحان “المعامل 03”.

وحددت تواريخ المسابقة يومي الإثنين 27 سبتمبر 2021، من 9سا إلى 15سا “اختبار في الرسم”، والثلاثاء 28 سبتمبر 2021، من 9سا إلى 11سا “اختبار كتابي”، ومن 13سا إلى 17سا “امتحان شفهي مع تقديم الأعمال”.

هذا وتفتح التسجيلات في المسابقة بدءا من 28 جويلية 2021 وتتم عبر المنصات الالكترونية الآتية: