فتح مسابقة وطنية لتوظيف 500 طالب قاضٍ

أعلنت وزارة العدل، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، عن تنظيم مسابقة وطنية على أساس الاختبارات لتوظيف خمسمائة (500) طالب قاضٍ لسنة 2025.

وأضحت وزارة العدل أنه يمكن أن يشارك في المسابقة كل شخص يرغب في الالتحاق بسلك القضاء وتتوفر فيه الشروط المذكورة أدناه :

أولا: شروط المشاركة في المسابقة

يشترط في المترشح للمسابقة ما يأتي :

1- الجنسية الجزائرية

2- بلوغ سن سبع وعشرين ( 27) سنة على الأقل، وأربعين (40) سنة على الأكثر، عند تاريخ المسابقة

3- حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي

4- حيازة شهادة الماستر في الحقوق، على الأقل، أو شهادة معادلة

5- إثبات الوضعية القانونية اتجاه الخدمة الوطنية

6- توفر شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة مهنة القضاء

7- التمتع بالحقوق المدنية والوطنية وحسن الخلق

8- أن لا يكون المترشح سبق أن استقال من المدرسة أو طرد منها

ثانيا: إجراءات التسجيل في المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2025

تتم عملية التسجيل على مرحلتين :

1- مرحلة التسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني

2- مرحلة التسجيل النهائي وهي إيداع الملف على مستوى المجلس القضائي لمقر الإقامة

1- مرحلة التسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني

- الولوج للموقع الإلكتروني للمدرسة العليا للقضاء أو لوزارة العدل

– إنشاء بريد إلكتروني خاص بالمترشح مع كلمة السر (إن لم يكن للمترشح بريد إلكتروني)

– ملء استمارة التسجيل الأولي ثم تحميلها وطبعها

– تحميل وطبع التصريح الشرفي ثم توقيعه

– تحميل دليل توجيهي ومنهجي يسهل التحضير للمسابقة

2- مرحلة التسجيل النهائي (إيداع الملف على مستوى المجلس القضائي)

يودع المترشح، بعد إجرائه التسجيل الإلكتروني الأولي، ملفه المذكور أدناه شخصيا على مستوى المجلس القضائي لدائرة اختصاص مقر إقامته

يتضمن الملف الورقي الوثائق التالية :

1- استمارة التسجيل الأولي

2-استمارة التصريح الشرفي المطبوعة أثناء التسجيل الأولي موقع عليها من طرف المترشح، وتتضمن :

صحة المعلومات الواردة في استمارة التسجيل الأولي

استيفاء شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة مهنة القضاء

أنه لم يسبق له أن تخلى عن الدراسة أثناء مرحلة التكوين بالمدرسة، ولم يستقِل، ولم يكن محل عقوبة الطرد منها

3- نسخة من شهادة النجاح في بكالوريا التعليم الثانوي

4- نسخة من شهادة الماستر في الحقوق، على الأقل، أو شهادة معادلة

5-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

6- نسخـة من شهـادة ساريـة المفعـول تثبت الوضعية القانونية للخدمة الوطنية (أداء الخدمة، الإعفاء منها، إرجاء التجنيد أو تأجيله، غير معني بالتجنيد)

7- شهادة تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، ترخص للمترشح الذي له صفة موظف، عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة وتتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي

8- أربع (4) صورة شمسية حديثة ملونة (5×5 مع عمق أبيض)،

9- وصل دفع حقوق التسجيل المحددة بخمسة ألاف (5000 دج) عن طريق تحويل فوري للحساب البريدي الجاري للمحاسب المعتمد للمدرسة العليا للقضاء رقم 321249 مفتاح 57 (يطلب من المترشح التأكد من استيفائه شروط المسابقة قبل تسديد حقوق التسجيل ولا يمكن في أي حال من الاحوال استرداد حقوق التسجيل).

ملاحظة : يرفض كل ملف ترشح

– ناقص

– غير مستوفٍ للشروط القانونية و التنظيمية المطلوبة

– أرسل عن طريق البريد

– قدم خارج الآجال المحددة

بعد التأكد من استيفاء الشروط التشريعية والتنظيمية، يسلم للمترشح وصل إيداع الملف واستدعاء المسابقة

مرحلة إيداع الملف التكميلي :

بعـد النجـاح فـي الاختبارات الكتابيـة يكمل المترشــح ملفه علـى مستـوى المدرسـة العليـا للقضاء، ويتضمن :

1- ثلاث شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر:

– شهادة يسلمها طبيب عام تثبت أن المترشح في صحة جيدة

– شهادة يسلمها طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد

– شهادة يسلمها أخصائي مختص في الأمراض العقلية تثبت تمتع المترشح بكامل قواه العقلية

يفحص الملف الطبي للمترشح من قبل طبيب المدرسة

2- تعهد كتابي بمتابعــة التكويـن لمــدة (3) ثلاث سنـوات بــدون انقطاع، على مستـوى المدرســة العليــا للقضـاء و الجهـات القضائيـة، وقبول كل منصب تعيين خلال فترة التكوين وعند نهايته

3- تعهد كتابي بخدمة قطاع العدالة لمدة لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة

ملاحظة هامة:

– يقصى من الاختبارات الشفوية كل مترشح لم يقدم للمدرسة الشهادات الطبية المذكورة أعلاه و في الآجال المحددة

– يقصى كل مترشح كتم معلومات مطلوبة أو أدلى بمعلومات خاطئة، لا سيما حول وضعيته الصحية

– يقصى كل مترشح بين الفحص الطبي أو الفحص النفسي أنه غير مؤهل

ثالثا – طبيعة الاختبارات

تتضمن المسابقة خمسة (5) اختبارات كتابية للقبول و إختبارين شفويين للنجاح النهائي.

تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد الآتية :

– اختبار في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي للعالم المعاصر، أربع (4) ساعات

– اختبار في مادة القانون المدني والإجراءات المدنية والإدارية – ثلاث (3) ساعات

– اختبار في القانون الجزائي والإجراءات الجزائية – ثلاث (3) ساعات

– إعداد مذكرة استخلاصية انطلاقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية – أربع (4) ساعات

-اختبار في اللغة الفرنسية أو الإنجليزية – ساعتان (2)

يمكن أن يتضمن كل اختبار اقتراح موضوع أو عدة مواضيع يختارها المترشح

يمكن أن تتعلق الاختبارات الخاصة بالمواد القانونية :

– التعليق على نص قانوني

– التعليق على حكم أو قرار قضائي،

– استشارة قانونية

– دراسة حالة تطبيقية

– تحليل ومناقشة

يتضمن الاختباران (2) الشفويان للقبول النهائي محادثة مـع اللجنـة في:

– المواد المدنية والإجراءات المدنية والإدارية – معامل (2)،

– القانون الجزائي والإجراءات الجزائية – معامل (2).

يخضع المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية لفحوصات طبية ونفسية تقنية.

رابعا : توجيهات للالتحاق بمركز الاختبارات

لتمكين المترشح من إجراء اختباراته في ظروف حسنة وتفاديا للصعوبات التي قد تواجهه للالتحاق بمركز المسابقة ينصح بما يلي:

– الالتحاق بمركز المسابقة ساعة على الأقل قبل بداية الاختبارات

– الإلتحاق بقاعة الإختبارات 30 دقيقة على الأقل قبل بداية الاختبار

– إحضار بطاقة التعريف الوطنية وكذا الاستدعاء لإجراء المسابقة

خامسا : فترة التسجيل الأولي عبر الموقع الالكتروني

تحدد فترة التسجيلات الأولية من 18 الى 29 جانفي 2026.

سادسا: فترة الاختبارات الكتابية:

تجرى اختبارات القبول خلال شهر أفريل 2026

سابعا : إعلان النتائج

تعلن لجنة الاختبارات عن النتائج النهائية وتنشر قائمة الناجحين عن طريق الموقع الإلكتروني للمدرسة ولوزارة العدل

ثامنا : دورة التكوين والتعيين

يتابع المترشحون الناجحون نهائيا تكوينا لمدة (3) ثلاث سنوات بالمدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية.

يوظف الطلبة القضاة الذين يجتازون دورة التكوين بنجاح ويتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء بصفة قضاة متربصين ويختارون حسب ترتيب الاستحقاق مناصب التعيين التي تحددها وزارة العدل.