فتح مسابقة وطنية للإلتحاق بالمدرسة العليا لأساتذة الصم البكم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح مسابقة وطنية على أساس الشهادة لتكوين أساتذة التعليم الثانوي في تخصص الإعاقة السمعية. تحضيرا للافتتاح الرسمي للمدرسة العليا لأساتذة الصم البكم خلال الدخول الجامعي المقبل 2022-2023.

وقالت نشيدة عبد الله المديرة الفرعية المكلفة بالمدارس العليا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح “لوأج”، أن الموسم الجامعي المقبل سيشهد افتتاح مدرسة عليا لأساتذة الصم البكم بالجزائر العاصمة. مشيرة الى أنه سيتم فتح مسابقة في طور الماستر لتكوين أساتذة التعليم الثانوي في تخصص الإعاقة السمعية. من خريجي المدارس العليا للأساتذة المتواجدة عبر التراب الوطني.

واضافت ذات المتحدثة، أن افتتاح المدرسة العليا لأساتذة الصم البكم جاء بناء على تعليمات رئيس الجمهورية. حيث يتم الالتحاق بهذه المدرسة العليا من خلال المشاركة في مسابقة وطنية على أساس الشهادة للمترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.

كما أكدت نشيدة، أن إيداع ملفات المشاركة سيكون في الفترة الممتدة ما بين 5 و9 أوت الجاري. على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتقاء الاولي في 15 سبتمبر المقبل. وإجراء المقابلات الشفوية ما بين 18 و 22 من نفس الشهر قبل الشروع في الدراسة نهاية سبتمبر 2022.

و ستتيح هذه المدرسة من خلال تكوين أساتذة متخصصين. الفرصة لفئة الصم البكم من متابعة الدراسة في التعليم الثانوي والاستجابة لاحتياجات وزارة التربية الوطنية لفائدة هذه الفئة. مشيرة إلى أن التكوين في طور الماستر سيمتد على مدار سنتين. يتم خلالها تعليم الاساتذة المتخصصين مهارات التعامل مع فئة الصم البكم. عن طريق تكوينهم مجال الارطوفونيا وأجهزة السمع وطب الانف والاذن والحنجرة.

كما يشترط في المترشحين خريجي المدارس العليا للأساتذة الحصول على شهادة الليسانس في الاختصاص. منها الرياضيات، العلوم الفيزيائية والعلوم الطبيعية. إلى جانب اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والعلوم الاسلامية واللغتين الفرنسية والانجليزية وكذا الفلسفة.

كما سيتم اعتماد برنامج متخصص وتربصات ميدانية في المستشفيات والمدارس والمتوسطات والثانويات التي تستقبل تلاميذ يعانون من صعوبات في السمع. وكذا بالمؤسسات الخاصة بهذه الفئة التابعة لوزارة التضامن الوطني.