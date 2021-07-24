فتح مستشفى الكرمة ونصب خيم بالمراكز الإستشفائية بوهران

بعد تزايد عدد الإصابات بكوفيد 19

تقرر بعد اجتماع تنسيقي بمقر ولاية وهران في ظل تأزم الوضع الصحي بفعل ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا فتح يوم غد مستشفى الكرمة الجديد بسعة 60 سرير. وتخصيصه كملحقة للمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب للتكفل بالمصابين بتخصيص 24 سرير على مستوى الطابق الارضي. لاستقبال المرضى القادمين من المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب، بعد اجراءهم لفحوصات على مستوى المركز الجامعي.

.وبخصوص نقل المرضى من وإلى مستشفى الكرمة، فقد تم تخصيص سيارة اسعاف تابعة للحماية المدنية وأخرى تابعة لمصالح مديرية الصحة والسكان بالولاية.

كما تقرر ابتداء من نهار اليوم منع دخول مرافقي المرضى إلى المستشفى. وهذا تعزيزا لاجراءات الوقاية من انتشار الفيروس في أوساط المواطنين. فيما سيتم وضع خيم للاستقبال والتوجيه على مستوى كل المؤسسات الصحية المعنية مع تسخير اعوان للتوجيه من قبل الكشافة الاسلامية الجزائرية لتنظيم المتوافدين عليها.