فتح معارض تجارية جزائرية دائمة بالسنغال وموريتانيا في جويلية

قال وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أنه سيتم خلال شهر جويلية المقبل فتح معارض دائمة للمنتجات الجزائرية بكل من السنغال وموريتانيا في انتظار إفتتاح هياكل مماثلة في دول أخرى بغرب إفريقيا.

أشار وزير التجارة، خلال أشغال منتدى الإستثمار والتصدير، المنظم على هامش معرض الجزائر الدولي الصنوبر البحري، أنه سيتم خلال شهر جويلية المقبل فتح معارض دائمة للترويج للمنتجات الجزائرية في موريتانيا والسنغال كمرحلة أولى. وهذا في إطار تطبيق قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في ديسمبر 2022. القاضي بإقامة معارض دائمة في إفريقيا لفرع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس).

وأضاف زيتوني أنه سيتم في وقت لاحق تدشين مرافق تجارية مماثلة بكل من النيجر والكاميرون وكوت ديفوار. وهو ما سيمكن الشركات الجزائرية المنتجة والناشطة في المجالات خارج المحروقات من البيع المباشر وتصدير منتجاتها.

كما أكد وزير التجارو على دور منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تعتبر الجزائر عضوا فيها، في دعم حركية تصدير المنتجات الجزائرية نحو القارة الإفريقية. التي تعد سوقا قوامه 1.2 مليار نسمة. فضلا عن أهمية المنشآت القاعدية كالطريق العابر للصحراء الذي يغطي ستة دول ومنها الجزائر. و مشروع طريق تندوف- زويرات الموريتانية.

وأفاد الوزير أيضا أنه ومع التحويل المرتقب للطريق العابر للصحراء إلى رواق اقتصادي. سيتم إنشاء “في أقرب وقت” مناطق تجارية حرة ذات بعد إفريقي قصد تجسيد التكامل القاري و ترقية التبادلات التجارية.

وأوضح “أن هذه المناطق التجارية ستدخل حيز التطبيق و النشاط في أقرب الآجال بعد الانتهاء من المراسيم التنفيذية الخاصة بها”.

وذكر أن صادرات الجزائر غير النفطية ستنتقل من 5ر6 مليار دولار سنة 2022 إلى نحو 13 مليار دولار بنهاية العام الجاري. وهو هدف تم تسطيره في إطار ورقة طريق بين السلطات العمومية والمصدرين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور