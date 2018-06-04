فتح مكاتب البريد إلى غاية منتصف الليل في العشر الأواخر من رمضان

أكدت مؤسسة بريد الجزائر، أن مكاتب البريد ستفتح ليلا من الساعة التاسعة إلى غاية منتصف الليل في العشر الأواخر من رمضان.

مشيرة إلى أنها مستعدة لمواجهة العدد الهائل لعمليات السحب تحسبا لعيد الفطر.

مع فتح أهم مكاتب البريد في الليل من الساعة التاسعة إلى غاية منتصف الليل، والتموين المتواصل للموزعات الآلية.

والسهر على السير الحسن للشبكة و تعزيز بالنسبة لسكان العاصمة لأعوان مكتب البريد المتنقل المدشن يوم 24 ماي الماضي.

في انتظار إنشاء 25 وحدة أخرى بالتعاون مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، التي ستجول كامل ربوع الوطن.

ويتمثل الهدف من هذه المبادرة، تمكين زبائن مؤسسة “بريد الجزائر” من الحصول على مختلف الخدمات المالية والبريدية.

خاصة أن فترة رمضان تشهد إقبالا كبيرا نهارا على مكاتب البريد لسحب الأموال مع إقتراب عيد الفطر المبارك.