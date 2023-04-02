فتح مكاتب البريد ليلاً في العشر الأواخر من رمضان

أعلن المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، لؤي زيدي، أن مكاتب بريد الجزائر ستفتح أبوابها ليلا، ابتداء من العشر الأواخر من رمضان.

وأكد ذات المسؤول، خلال استضافته بمنتدى يومية المجاهد، أن العمل جار لتعزيز ريادة المؤسسة من حيث الخدمات المقدمة للزبائن.

حيث تمكنت إلى الوصول إلى توزيع أزيد من 10 مليون بطاقة دفع، من بينها 1.6 مليون بطاقة ذهبية جديدة.

وأشار إلى وصول تعداد مشتركي تطبيق بريدي موب الى نحو 2 مليون مشترك.مع السعي الى تنويع الخدمات المقدمة عبر هذا التطبيق.

متحدثا في هذا الخصوص عن بحث سبل التعاون مع المؤسسة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية في إطار تعزيز علاقات الشراكة بين الطرفين.

وعن حظيرة المؤسسة قال أنها تضم حاليا 4200 مكتب بريدي بما فيها تلك المتواجدة عبر الولايات الجنوبية العشر المستحدثة.

ويتم العمل بشكل حثيث من أجل تعزيز نوعية الخدمات المقدمة عبر هذه الهياكل للمواطنين.

وفيما تعلق بالشبابيك الالكترونية قال زيدي أنه يوجد 2800 شباك الكتروني بزيادة قدرت بـ400 شباك خلال السنة الجارية مقارنة بسنة 2022.

مشيرا الى اطلاق خدمة موزع بريدي الي جديد بالجزائر العاصمة بباش جراح في ظرف 48 ساعة المقبلة.

وهو ما يندرج ضمن سياسة تقريب خدمات المؤسسة للمواطنين والتي تشمل أيضا استحداث مكاتب بريدية مصغرة.

وشدد ذات المسؤول على سعي المؤسسة الدائم لولوج عالم الرقمنة من بابه الواسع لاسيما من خلال خدمات تطبيق بريدي موب.

مبرزا أن الأعطاب التي تحصل على مستوى الموزعات الالية ليست مسالة مرتبطة بالمؤسسة فقط. لكن السعي قائم من أجل تدارك الوضع.