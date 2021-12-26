فتح مكتبة “البرلمان” أمام الطلبة والباحثين

قرر رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي فتح مكتبة المجلس لأول مرة منذ انشائها سنة 1977، أمام الطلبة والباحثين دون العودة الى تصريح من الجامعة، رفعا للعراقيل التي كانت مفروضة عليهم سابقا.

ويأتي هذا في إطار التسهيلات والديناميكية الجديدة التي يعرفها المجلس الشعبي الوطني والانفتاح على مختلف فئات وشرائح المجتمع.

وتحتوي مكتبة المجلس على مجموعة ثرية ومتنوعة من الكتب والمراجع في مختلف المجالات والتخصصات المعرفية، يقدر عددها بحوالي 36030 عنوان، 19000 عنوان باللغة العربية و17030 عنوان باللغة الفرنسية والإنجليزية.

كما تحتوي المكتبة أيضا على مراجع ورصيد خاص بالموسوعات والقواميس والمعاجم بمختلف اللغات. وهذا ما يسمح بتقديم خدمات نوعية وحديثة ويسمح لهياكلها من استعاب أعداد معتبرة من الطلبة والأساتذة والباحثين.

كما قرر بوغالي، فتح نافذة للمكتبة في الموقع الالكتروني للمجلس الشعبي الوطني. وذلك حتى يتسنى الاطلاع على محتوى المكتبة عبر الأنترنيت.

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قال إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، أنه بات من الضروري تغيير السلوكات وترسيخ تقاليد جديدة تكون في مستوى تطلعات شعبنا.

وأضاف بوغالي خلال لقاء تشاوري مع مكاتب اللجان الدائمة، أن هذا الإجتماع يؤسس لتقليد برلماني لتفعيل الهياكل التي تشكل المجلس الشعبي الوطني. كما أن الهدف هو ترقية العمل البرلماني لنكون في مستوى تطبيق برنامج رئيس الجمهورية في ظل الجزائر الجديدة.

كما أكد بوغالي على ضرورة تغيير السلوكات وترسيخ تقاليد جديدة تكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري. حيث لا يمكن الوصول للهدف إلا بتجسيد عمليات ميدانية بعيدا عن الوعود الكاذبة.

وأضاف المتحدث نفسه، أن إستعادة الثقة مع المواطنين هو الشرط الأساسي لكل إقلاع حقيقي. خاصة تفعيل الأداء البرلماني هـو إنعكاس لمدى إلتزامنا على تأدية مهامنا. داعيا إلى بذل المزيد من الجهود ونشر روح روح المبادرة والإبداع.