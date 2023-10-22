فتح مكتب MBC بالجزائر قريبا

ترغب قناة MBC إفتتاح مكتب لها بالجزائر، وهو ما أكده المدير التنفيذي للقناة خلال لقائه بوزير الإتصال محمد لعقاب.

واستقبل صباح اليوم، الأحد وزير الإتصال محمد لعقاب بمقر الوزارة، علي حذيفي الرئيس المدير العام لمجمع MBC، رفقة سام برنات، المدير التنفيذي للقناة، وعلي جابر، عبد الغني واعلي ومحمد عمر ذهبي مدراء بنفس المجمع.

كما أبدى ممثل القناة رغبته في تعزيز الشراكة مع الجزائر من خلال فتح مكتب لقناة MBC الجزائر. وكذا إطلاق إشتراكاتها عبر منصة “شاهد” الإلكترونية. مبديا في ذات السياق، رغبة المجمع في إنتاج عدة برامج إخبارية، ثقافية، رياضية. وكذا إنتاج أفلام ومسلسلات جزائرية، بالعمل مع مخرجين وممثلين وكتاب سيناريوهات جزائريين. حيث يتطلب هذا العمل التعاون مع عدة قطاعات: كالمالية والتجارة والثقافة.

في المقابل، أبدى وزير الإتصال إستعداده الكامل للمساهمة في إنجاح هذه المبادرة، سواء من خلال إزالة العراقيل التي قد تطيل هذه العملية. أو من خلال عرض مشاريع سيناريوهات لأفلام جزائرية خاصة التاريخية. منها بالتنسيق مع وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بالإضافة كذلك إلى وزارة الثقافة والفنون. مؤكدا على التزام الدولة بتسهيل إعتماد وعمل القنوات السعودية على غرار: قناة MBC والعربية الحدث، وفقا للقانون العضوي للإعلام.

كما قام وزير الاتصال في ختامن الزيارة بتسليم علي الحذيفي هدية تذكارية.

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