فتح ملاحق للصيدلية المركزية للمستشفيات بالجنوب والهضاب العليا

الوطني
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فتح ملاحق للصيدلية المركزية للمستشفيات بالجنوب والهضاب العليا
بقلم شهرزاد مزياني

 تعتزم وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عن فتح ملاحق للصيدلية المركزية للمستشفيات بمناطق الجنوب والهضاب العليا، فضلا عن ملحقة لمعهد باستور ومرصد جهوي للأمراض الإستوائية.

وكشف وزير الصحة محمد ميراوي ، انه تقرر تشجيع الخواص بالإستثمار في القطاع الصحي في مناطق الجنوب والهضاب العليا من خلال تقديم تحفيزات مهمة ضمن آليات الدعم والآليات الجبائية.

وأشار  الوزير ، للاذاعة، إلى أنه تم الإتفاق مع المؤسسات الإستشفائية الخاصة بالتكفل بمرضى هذه المناطق في علاجات طب النساء والجراحة والأشعة والمخبر .

كما سيتم –حسبه- إنشاء معهد بورقلة يعنى بدراسة ظاهرة العقرب وسيكون مرافقا من معهد باستور.


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