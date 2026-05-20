فتح منصة “أضاحي”من جديد..وزير الفلاحة يكشف ويوضح

يترقب العديد من المواطنين الذين لم يسعفهم الحظ من أجل التسجيل في منصة “أضاحي” المخصصة لاقتناء الأغنام المستوردة، أن يعاد فتحها مرة ثانية.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد مهدي، أن مسألة إعادة فتح منصة أضاحي. مرتبط بعدم تقدم المواطنين المسجلين لاقتناء أضاحيهم.

وأشار الوزير، لدى حلوله ضيفا في “فوروم المجاهد”، إلى أن تعليق الحجز، راجع إلى “الكوطة” المخصصة لتلك الولاية. مردفا “فالكمية الموجودة 1 مليون رأس وليس 10 ملايين”.

