فتح منصة التسجيل لتقديم طلبات الالتحاق بمؤسسة التعليم العالي

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين الجزائريين إلى التسجيل لتقديم طلبات الالتحاق في مؤسسة التعليم العالي.

وأوضحت الوزارة في بلاغ صدر اليوم الخميس، أن الأمر يتعلق بالجزائريين الحاصلين على شهادة البكالوريا الأجنبية عام 2019.

بالإضافة، إلى الأجانب الحاصلين على البكالوريوس الأجنبية أو شهادة معادلة معترف بها.