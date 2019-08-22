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فتح منصة التسجيل لتقديم طلبات الالتحاق بمؤسسة التعليم العالي

الوطني
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فتح منصة التسجيل لتقديم طلبات الالتحاق بمؤسسة التعليم العالي
بقلم أسماء.ع

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين الجزائريين إلى التسجيل لتقديم طلبات الالتحاق في مؤسسة التعليم العالي.

وأوضحت الوزارة في بلاغ صدر اليوم الخميس، أن الأمر يتعلق بالجزائريين الحاصلين  على شهادة البكالوريا الأجنبية عام 2019.

بالإضافة، إلى الأجانب الحاصلين على البكالوريوس الأجنبية أو شهادة معادلة معترف بها.

Citoyens algériens titulaires d'un Baccalauréat étranger 2019 ou Citoyens étrangers titulaires d’un Baccalauréat…

Publiée par Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sur Jeudi 22 août 2019


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