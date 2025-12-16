فتح منصة التسجيل لمسابقة توظيف الأساتذة اليوم.. وهذه هي طريقة التسجيل

تنطلق اليوم رسميا التسجيلات الخاصة بمسابقة توظيف الأساتذة في قطاع التربية في الأطوار التعليمية الثلاثة الابتدائي، المتوسط. والثانوي على أساس الشهادات، والتي خصص لها أكثر من 40 ألف منصب.

وحسب المنشور الخاص بتنظيم المسابقات على أساس الشهادات فإن عملية التسجيل تتم حصريا عبر المنصة لرقمية التابعة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. من خلال الرابط:https://concours.onec.dz وذلك في إطار تكريس مبدأ الشفافية وتبسيط الإجراءات الإدارية.

ويتعيّن على المترشحين ملء استمارة معلومات إلكترونية بدقة. مع تحميل وإيداع ملف الترشح الذي يتضمن الوثائق التالية:

-طلب خطي.

-نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية.

-نسخة (1) من الشهادة أو المؤهل المطلوب، مرفقة بكشف النقاط الخاص بالمسار الدراسي أو التكويني.

-استمارة معلومات ممضية إلكترونيا من طرف المترشح.

-نسخة (1) من شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.

-شهادات عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في مجال التدريس بالمؤسسات والإدارات العمومية التابعة لقطاع التربية الوطنية، ممضاة من طرف مدير التربية. عند الاقتضاء.

-شهادات عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في مجال التدريس بمؤسسات أو إدارات عمومية أخرى، ممضاة من طرف مسؤوليها، عند الاقتضاء.

-شهادات عمل تثبت الخبرة المهنية في التدريس بالمؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية. مؤشر عليها من قبل هيئة الضمان الاجتماعي (شهادة الانتساب)، عند الاقتضاء.

-وثيقة تثبت متابعة تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب. في نفس التخصص، عند الاقتضاء.

-وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة في التخصص، عند الاقتضاء.

-وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته. عند الاقتضاء.

-بطاقة الإقامة.

وأكدت وزارة التربية الوطنية أن المترشح يتحمل كامل المسؤولية عن صحة ودقة المعلومات المصرح بها. مشددة على أن أي تصريح كاذب أو معلومات غير صحيحة تعرض صاحبها للإجراءات القانونية المعمول بها، لاسيما إلغاء النجاح في المسابقة.

وفي ختام العملية، يمكن للمترشحين استخراج وصل إيداع ملف الترشح مباشرة من نفس المنصة الرقمية. بعد استكمال جميع مراحل التسجيل.