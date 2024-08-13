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الرياضة

فتح منصة تذكرتي لأنصار السياسي تحسبا لمواجهة الشرطة الرواندي

بقلم عزيز طالبي
فتح منصة تذكرتي لأنصار السياسي تحسبا لمواجهة الشرطة الرواندي
الشرطة الرواندي
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أعلنت إدارة شباب قسنطينة الأنصار الراغبين في متابعة مباراة الفريق أمام الشرطة الرواندي أنه تم فتح المنصة الرقمية “تذكرتي”.

وقالت إدارة السياسي عبر الصفحة الرسمية للفريق، أن المباراة ضد الشرطة ستلعب ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم المقررة السبت بداية من الساعة السابعة مساء بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

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