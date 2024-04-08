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الرياضة

فتح منصة تذكرتي لبيع تذاكر مباراتي منافسة الكأس

بقلم عزيز طالبي
فتح منصة تذكرتي لبيع تذاكر مباراتي منافسة الكأس
منافسة الكأس
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أعلنت وزارة الشباب و الرياضة عن فتح  بيع تذاكر مباراتي منافسة كأس الجمهورية  التي ستجري برسم الدور ثمن النهائي.

وستلعب المباراة الأولى رسم ذات الدور بين إتحاد العاصمة و شباب رائد بوقاعة المبرمجة يوم الجمعة 12 أفريل بداية من الساعة الخامسة و النصف بالتوقيت المحلي.

كما ستلعب المباراة المنتظرة بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وستلعب المباراة الثانية برسم الدوري ربع النهائي بين وداد تلمسان ومولودية الجزائر يوم الأحد 14 أفريل بداية من الساعة الثامنة و نصف بملعب 5 جويلية الأولمبي.

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