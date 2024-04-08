فتح منصة تذكرتي لبيع تذاكر مباراتي منافسة الكأس
بقلم عزيز طالبي
أعلنت وزارة الشباب و الرياضة عن فتح بيع تذاكر مباراتي منافسة كأس الجمهورية التي ستجري برسم الدور ثمن النهائي.
وستلعب المباراة الأولى رسم ذات الدور بين إتحاد العاصمة و شباب رائد بوقاعة المبرمجة يوم الجمعة 12 أفريل بداية من الساعة الخامسة و النصف بالتوقيت المحلي.
كما ستلعب المباراة المنتظرة بملعب 5 جويلية الأولمبي.
وستلعب المباراة الثانية برسم الدوري ربع النهائي بين وداد تلمسان ومولودية الجزائر يوم الأحد 14 أفريل بداية من الساعة الثامنة و نصف بملعب 5 جويلية الأولمبي.
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