فتح منصة تذكرتي لحضور حفل افتتاح الألعاب العربية

تم فتح منصة تذكرتي الخاصة بتذاكر حفل افتتاح الألعاب الرياضية العربية التي ستنطلق يوم 5 جويلية القادم.

كما أعلن، اليوم الأحد، عبر الصفحة الرسمية للألعاب العربي التي ستحتضنها الجزائر، أن الحفل الافتتاحي سينشّط بملعب 5 جويلية الأولمبي والدخول سيكون مجانا.

وتم تحديد موعد الحفل الذي سينطلق بداية من التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي الذي يخص الدورة الـ 15.

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