فتح منصة توظيف الأساتذة..هذه قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة

تم اليوم الاثنين، فتح الأرضية الرقمية استثنائيا لتوظيف أساتذة بصفة متعاقدين. ويمكن للراغبين في التوظيف التسجيل على المنصة الرقمية للتوظيف عبر الرابط:

كما سيكون ذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين، إلى غاية يوم الأحد 31 أوت 2025. على الساعة الثانية عشرة (00:00) منتصف الليل.

أشارت الوزارة، في البيان ذاته، أنه يتم تبليغ المترشحين بنتائج المعالجة الآلية لطلباتهم عن طريق النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية. عبر حساباتهم الشخصية على ذات المنصة، وذلك ابتداء من تاريخ 4 سبتمبر 2025.

كما يتعين على المترشحين المقبولين والمرتبين في حدود المناصب المالية الشاغرة اختيار المؤسسات التعليمية المرغوب التعيين بها. خلال الفترة الممتدة من 4 سبتمبر إلى غاية 6 سبتمبر 2025.

ووفقا للبيان، سيتم إعلام المترشحين المقبولين بالمؤسسات التعليمية التي تم تعيينهم بها. عبر حساباتهم الشخصية على ذات المنصة، وذلك بتاريخ 9 سبتمبر 2025.

ويتعين على المترشحين المقبولين الالتحاق بتاريخ 14 سبتمبر 2025 بالمؤسسات التعليمية المعينين بها لاستلام مقررات تعيينهم كأساتذة بصفة متعاقدين. والتوقيع على محاضر التنصيب.

كما يعَدُّ كل مترشح مقبول لم يلتحق بالمؤسسة التعليمية المعين بها في أجل أقصاه 16 سبتمبر 2025، متنازلا ضمنياً عن طلب التوظيف. ويعَدّ مقرر تعيينه لاغياً وعديم الأثر، ويحق لمديرية التربية المعنية تعيين المترشح الذي يليه في الترتيب.