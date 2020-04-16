أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين عن فتح منصة رقمية جديدة للتواصل بين الأساتذة المكونين والمتربصين المتمهنين والتلاميذ.

وأفادت الوزارة عبى صفحتها على الفايسبوك، أن المنصة الرقمية ستمكنهم من متابعة الدروس والتكوين عن بعد، وذلك بعد التسجيل في المنصة الرقمية.

وأضافت الوزارة، أن الأستاذ يقوم بإنشاء فوج رقمي وفي نفس الوقت يسجل المتربصون أنفسهم في ذلك الفوج للاستفادة من الدروس والنصائح المقدمة من طرف المكون.

وأشارت إلى أن ولوج المنصة الرقمية يتم من خلال العنوان التالي:

http://douross.com