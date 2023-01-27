فتح منصة رقمية لإستقبال مشاريع الجمعيات الثقافية للاستفادة من الدعم العمومي

أعلنت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أمس الخميس، عن فتح منصة رقمية لاستقبال المشاريع الثقافية للجمعيات المرشحة للاستفادة من الدعم العمومي للسنة الجارية 2023.

حيث أشرفت الوزيرة، على عقد لقاء تقييمي للجمعيات الثقافية والفنية المستفيدة من الدعم المادي والمرافقة في إنجاز المشاريع.

وحسب بيان للوزارة، حضر اللقاء، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، ورئيس المجلس الوطني الإقتصادي الإجتماعي والبيئي.

والأمين العام للمحافظة السّامية للغة الأمازيغية، وإطارات من وزارة الثقافة والفنون. ورؤساء وممثلي الجمعيات الثقافية والفنية وفعاليات المجتمع المدني.

وأوضحت الوزيرةـ أنه وفي ظل الاستراتيجية الرشيدة لرئيس الجمهورية وتنفيذًا لإلتزاماته، تسعى وزارة الثقافة والفنون إلى تمكين المجتمع المدني وإحتضان المبادرات والمساهمة في دعم الجمعيات الحاملة للمشاريع الثقافية والفنية.

ويأتي ذلك، من خلال منح الدعم المادي والمعنوي وكذا المرافقة في تجسيد البرامج ذات الطابع الثقافي والفني. من أجل خلق ديناميكية وإشعاع ثقافي مستمر ومتجدد. لاسيما الجمعيات التي قدمت تصورات برامج هادفة ومضامين ترمي إلى تكريس الجهود لبعث الاشعاع الثقافي وتمكين الشباب المبدع. إضافة إلى تثمين وإبراز الموروث الثقافي المادي واللامادي.

كما أعلنت بالمناسبة، عن فتح الدورة الأولى لاستقبال المشاريع المرشحة للحصول على الدعم العمومي. بداية من أمس وإلى غاية 25 فيفري 2023 عبر المنصة الرقمية المُخصصة لهذا الغرض على موقع وزارة الثقافة والفنون.

وعرف اللقاء تقديم عملية الدعم العمومي للجمعيات الثقافية والفنية خلال سنة 2022. والتي بلغ عددها 294 جمعية من الجهات الأربعة للوطن مختصة في مختلف مجالات الثقافة والفنون. وكذا عروض للمشاريع الثقافية والفنية المستفيدة من الدعم المالي التي تم إنتقاؤها.

ومن جهة أخرى، وتجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لمخطط عمل الحكومة، قامت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صورية مولوجي” بتوقيع إتفاقية إطار مع السيد “نور الدين بن ابراهم” رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني. من أجل ترقية وتعزيز التنسيق بينهما في مجال مشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات العمومية وتنفيذها، خاصة تلك المتعلقة بميدان الثقافة والفنون.