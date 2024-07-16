فتح منصة رقمية للتحويل مابين الولايات للأساتذة والمدراء

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أنه سيتم فتح منصة أرضية بداية من الأحد المقبل. من أجل التنقل إلى الولايات المجاورة في حدود المناصب الشاغرة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أن أساتذة المراحل التعليمية الثلاث ابتدائي، متوسط وثانوي والموظفين المنتمين لرتب مدير ثانوية ومدير متوسطة ومدير المدرسة الإبتدائية المتواجدين في وضعية القيام بالخدمة. والراغبين في التنقل إلى ولاية أخرى في حدود المناصب المالية الشاغرة في الولاية المطلوبة. أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم عبر الأرضية الرقمية دون سواها. إبتداء من يوم الأحد 21 جويلية 2024 على الساعة الثالثة (15:00) بعد الزوال إلى غاية يوم الثلاثاء 20 أوت 2024 منتصف الليل.

وأضاف البيان، أنه بالنسبة للأساتذة : تقديم الطلب عبر فضاء الأستاذ المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.

ضمن النظام https://ostad.education.gov.dz .

بالنسبة للموظفين المنتمين لرتب مدير ثانوية، مدير متوسطة، مدير المدرسة الإبتدائية، بمن فيهم الذين أودعوا طلباتهم على مستوى مديريات التربية. تقديم الطلب عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.