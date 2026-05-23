أعلن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، اليوم السبت، عن فتح منصة “سكني” لتمكين المسجلين من الإطلاع على نتائج التقييم الأولي للاستفادة من الإعانة الخاصة بسكنات صيغة الترقوي المدعم LPA.

وأوضح الصندوق في بيان له “يعلم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية كافة المسجلين عبر المنصة الرقمية. عن امكانية الولوج الى حسابهم للاطلاع على نتائج عملية التقييم الأولي”.

وأشار المصدر نفسه، أن عملية تحميل الملفات المطلوبة الكترونيا للمترشحين المقبولين أوليا. تكون خلال الفترة الممتدة من 23 ماي 2026 إلى غاية 06 جوان 2026 مدرج.

كما أكد أنه بامكان المترشحين الغير مقبولين تقديم الطعون عبر المنصة الرقمية خلال نفس الفترة. الممتدة من 23 ماي 2026 إلى غاية 06 جوان 2026 مدرج.

وللإطلاع على نتائج المقبولين يرجى الولوج إلى الرابط التالي: https://sakani.fnpos.dz/login

