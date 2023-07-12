فتح منصت “تذكرتي” تحسبا لحفل اختتام الألعاب العربية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، عن فتح منصة “تذكرتي”، أمام الجماهير، تحسبا لحفل اختتام الطبعة الـ15 من الألعاب العربية.

وسيكون بإمكان الجمهور الراغب في حضور حفل اختتام هذه الألعاب العربية، سحب التذاكر انطلاقا من اليوم الأربعاء من منصة “تذكرتي”.

كما أوضحت وزارة الشباب والرياضة، بأن حفل اختتام الطبعة الخامسة عشر من الألعاب العربية، ستجرى بملعب “5 جويلية”.

يذكر أن هذه الطبعة الخامسة عشر من الألعاب العربية 2023، جرت في الفترة ما بين 5 إلى 15 جويلية الجاري.