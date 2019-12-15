فتح مواقع الكترونية لمساعدة ذوي الإعاقة والتكفل بهم في المنازل

كشف وزير العمل، تيجاني حسان هدام، عن فتح مواقع الكترونية لمساعدة ذوي الإعاقة، والتكفل بالمساعدة الاجتماعية بالمنازل.

يأتي هذا خلال افتتاح الصالون الأول للتجهيزات الاصطناعية للمعوقين، بحضور وزير الشباب والرياضة، عبد الرؤوف برناوي، وزيرة التضامن، غنية الدالية، ووزير التكوين المهني، دادة موسى بلخير.

وأفصح الوزير عن تخصيص غلاف مالي، يقدر بـ 258مليون و 856الف دج، لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من التجهيزات الخاصة بهم.

وتتمثل الأجهزة في كراسي متحركة، أجهزة تقويم العظام، ولواحقها، أجهزة لضعيفي البصر والمكفوفين ولواحقها، اجهزة لضعيفي السمع والصم ولواحقها وأجهزة للمساعدة التقنية والحماية.

وبالنسبة لإقحام هذه الفئة في عالم الشغل، أفاد الوزير أنها ارتفعت، بعدما كانت 0.98%في جوان 2019، لتصبح 1.5%على مستوى القطاع، أي بنسبة زيادة قدرها 50%.

ووعد الوزير بالعمل على رفع النسبة الى 3%، مؤكدا العمل على تقديم الخدمات الجمة في مجال المساعدة الاجتماعية لذوي الاحتياجات، خاصة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد.