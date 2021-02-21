فتح موقع “أوناك” بداية من 1 مارس لتأكيد التسجيلات في “الباك” و”البيام”

العملية تدوم 15 يوما

أعلنت، أمس، وزارة التربية الوطنية، بأن عملية إعادة فتح موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتأكيد عملية التسجيلات الخاصة بالمترشحين الأحرار الخاصة بـ”السانكيام” و”البيام” و”الباك“، ستكون بداية من 1 مارس وإلى غاية 15 من نفس الشهر.

وتتم عملية التأكيد بالنسبة للمترشحين المتمدرسين عبر “الأرضية الرقمية” لوزارة التربية الوطنية من طرف مديري المؤسسات، وعن طريق موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، من طرف المترشحين المتمدرسين للاطلاع على معلوماتهم باستخدام إسم المستخدم والرقم السري لكل مترشح، كما تتم عملية التأكيد عبر الفضاء الخاص بأولياء التلاميذ في “الأرضية الرقمية”.

وبالنسبة للمترشحين الأحرار، فإن عملية التأكيد تكون عن طريق موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الخاصين بامتحان شهادة “البكالوريا” وشهادة التعليم المتوسط.

وكانت “النهار” سابقا قد تطرقت إلى تفاصيل عملية التسجيل على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث على المترشح التأكد من المعلومات الخاصة به “اللقب، الإسم، تاريخ ومكان الميلاد والشعبة”، وأكد الديوان بأنه لا يتحمل مسؤولية أي خطأ في المعلومات المصرح بها من قبل المترشحين.

كما يجب على كل مترشح إيداع ملفه الإداري في المؤسسة التابع لها في الآجال المحددة في الإعلانات، حيث يخصّ هذا الشرط كل المترشحين الأحرار ومترشحي الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

ويتكون ملف التسجيل بالنسبة لمترشحي مديريات التربية، من شهادة مدرسية تثبث مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو التقني أصلية ومصادق عليها من قبل رئيس المؤسسة أو شهادة إثبات المستوى أصلية تسلم من المركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

أما بالنسبة لمترشحي المركز الوطني للتعليم والتكوين عند بعد، فيشترط شهادة التسجيل في “البكالوريا” لهذه الدورة أصلية، تسلم من المركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، إضافة إلى استمارة التربية البدنية والرياضية تستخرج من الموقع أو متوفرة على مستوى مديريات التربية.

كما أنه لا بد على الأحرار إيداع ملفهم الإداري إلى مديريات التربية التابعين لها قبل التاريخ المحدد، كما ينبغي على مترشحي الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، أن يودعوا ملفاتهم لدى المراكز التابعين لها قبل التاريخ المحدد.