كشف فيصل زيتوني المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل. في تصريح خص به “النهار” أنه سيتم فتح موقع عدل لسحب مقررات التخصيص بداية من السادسة مساء.

ويخص الأمر مكتتبي برنامج صيغة البيع بالإيجار 2013 المعنيين، بحيث سيتم فتح الموقع إبتداءا من أمسية اليوم الإثنين. لأجل سحب مقررات التخصيص.

وحسب ذات المتحدث تشمل العملية 68 الف مكتتب بـ 44 ولاية.

كما أفاد فيصل زيتوني أن الآجال لن تنتهي إلا عند الإستلام الكلي لجميع المقررات.

وبإمكان المواطنين سحب المقررات عن طريق التحميل مباشرة من الموقع دون الحاجة للتنقل الى مصالحها. كما ستكون العملية متبوعة بصب أوامر دفع الشطر الثالث خلال القادمة.

وعلى غرار العاصمة سيتم صب شهادات التخصيص أيضا بكل من سطيف، عنابة، قالمة، بسكرة، تلمسان، مستغانم، تيبازة والبليدة.

وذكر بأنه في 24 مارس الفارط، تم إنجاز 60 ألف وحدة سكنية، بوتيرة إنجاز بلغت 70 في المئة.

مشيرا أنه تم خلال شهر نوفمبر تسليم أكثر من 60 ألف وحدة سكنية.

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عدل: تسوية وضعية المكتتبين أو الطرد من السكن

أعلنت المديرية العامة لوكالة “عدل”، أنه على جميع المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار. الذين أبرموا سابقا عقود التعهد والإلتزام عند إستلامهم مفاتيح الشقق. أنهم ملزمون بتسوية وضعيتهم القانونية.

وحسب إعلان للوكالة موجه لفائدة المكتتبين، أنه يجب تسوية الوضعية القانونية طبقا للمواد 11 و17 من المرسوم التنفيذي رقم 105_01 المؤرخ في 23 أفريل 2001 المعدل والمتمم.

كما أمرت الوكالة بضرورة إتصال المكتتبين بمكاتب الموثقين الذين حرروا لهم عقود التعهد. والإلتزام من قبل قصد التوقيع على عقد البيع بالإيجار وهذا قبل 15 ديسمبر 2021.

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