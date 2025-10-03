فتح موقف السيارات بملعب “علي لابوانت” لتسهيل تنقل الأنصار

أعلنت مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر، اليوم الجمعة، عن فتح موقف السيارات المحاذي لملعب علي عمار المدعو علي لابوانت.

وذلك غدًا السبت بمناسبة مباراة مولودية الجزائر أمام ترجي مستغانم لحساب منافسات الجولة السابعة من البطولة المحترفة.

وأكدت المؤسسة في بيانها أنها ستسهر على ضمان أحسن ظروف الاستقبال والتنظيم للجماهير، بهدف تسهيل حركة التنقل وضمان أجواء مريحة للأنصار الذين يتوقع حضورهم بأعداد غفيرة.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي المؤسسة لتوفير خدمات مرافقة للفعاليات الرياضية الكبرى، بما يسمح للمناصرين بمتابعة اللقاء في أجواء يسودها النظام والروح الرياضية.

عشاق “العميد” ستكون بذلك على موعد مع متابعة فريقها في ظروف تنظيمية أفضل، وهو ما يضفي قيمة إضافية على الحدث الرياضي المنتظر غدًا بملعب علي لابوانت.