فتح نفق السكة الحديدية “قنطاس”

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فتح نفق السكة الحديدية “قنطاس”
بقلم أمينة لعلالي

أشرف الإثنين، وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، على فتح نفق السكة الحديدة الرابط بين العفرون وخميس مليانة في شطره بقنطاس.

وحسب مصادر “النهار أون لاين”، فإنّ النفقين يعتبران الأطول في إفريقيا.

من جهته قال زعلان، إنّ قيمة المشروع لحد الآن 50 مليار دج، مشيرا أنّ الأشغال لا تزال متواصلة.

كما أضاف زعلان، أن هناك مشاكل لإتمام الخط بعين الدفلى لوجود بعض السكنات.

للإشارة هذا المشروع الممتد على مسافة 56 كلم، سيشكل أداة حقيقية لإنعاش النشاط الإقتصادي واستحداث عدد هام من مناصب الشغل.

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