فتح نقاط بيع تذاكر لقائي وفاق سطيف وشباب بلوزداد برابطة أبطال إفريقيا

تم تحديد نقاط بيع تذاكر لقائي وفاق سطيف ضد الترجي وشباب بلوزداد ضد الوداد. بمناسبة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عملية بيع التذاكر مباراة وفاق سطيف ضد الترجي، ستكون على مستويين، أولا بديوان المركب المتعدد الرياضات بسطيف اليوم الخميس 14 أفريل، بداية من الساعة الثانية زوالا.

وثانيا، بملعب 05 جويلية اليوم 14 أفريل ابتداءً من الساعة الثالثة زوالا.

وفي ذات السياق، تم تحديد موعد عملية بيع التذاكر لمقابلة ربع نهائي ذهاب رابطة أبطال إفريقيا بين فريق شباب بلوزداد ضد الوداد البيضاوي.

والعملية ستبدأ يوم غد الجمعة 15 أفريل وستدوم لغاية صبيحة يوم السبت 16 أفريل القادم، على مستوى ملعب 20 أوت.

يذكر أن، مباراة شباب بلوزداد ضد الوداد البيضاوي المغربي ستلعب يوم السبت 16 أفريل القادم بملعب 5 جويلية.