فتح نقاط تلقيح جديدة في محطات الميترو والتراموي

قال أن التلقيح ضروري لفتح قاعات الحفلات، وزير الصحة:

التلقيح لن يكون اجباريا.. وتلقي الجرعة الثالثة اختياري

كشف وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، عن تسجيل تراجع كبير في وتيرة التلقيح المضاد لكورونا التي كانت مرتفعة في الموجة الثالثة خاصة في ظل وجود مخزون من 13 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا، داعيا المواطنين إلى التلقيح.

وعلى هامش الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم ، أوضح الوزير بن بوزيد أن عدة قطاعات مركزية لم تتجاوز نسبة التلقيح فيها 20 بالمائة وطنيا ، على رأسها قطاع الصحة والتربية الوطنية، في حين لم تتجاوز نسبة التلقيح وسط الطلبة 1 بالمائة ، محذرا من نتائج هذا العزوف وخاصة أن الفيروس لايزال بيننا ، مع توقع بعض الخبراء ظهور الموجة الرابعة ، خاصة مع تسجيل الأرقام القليلة و المتمثلة في 4 ملايين و 700 ألف مواطن تلقى جرعتي اللقاح، في حين قاطع قرابة 6 ملايين تلقي الجرعة الثانية، في حين أن بعض الدول تتجه نحو اعتماد جرعة تعزيزية ثالثة ، مضيفا ان الوزارة لن تجبر التلقيح لانها حرية شخصية.غير أنها قامت بدراسات مع وزارة الشباب والرياضة من أجل إجبارية تلقيح المواطنين لدخول الفضاءات الرياضية والملاعب، داعيا إلى التلقيح من أجل إعادة فتح دور السينما وقاعات الحفلات ، بالاضافة الى تكثيف نقاط من اجل التلقيح لا سيما التلقيح على مستوى الترامواي والميترو ، وذلك من أجل مواصلة عملية التلقيح .

كما كشف المسؤول الأول على قطاع الصحة ، عن استقبال المواطنين الراغبين لاخد الجرعة الثالثة من اللقاح ، على أن بتم أخده اختياريا ، مؤكدا أن هذه الخطوة طبيعية و تعتبر امتدادا ا لتوصيات الصحة العالمية في ظل تبني معظم الدول لهذه الحطة لتحصين

اكبر عدد ممكن من المواطنين خاصة وان اللقاح موجود وهناك مخزون يقدر بأكثر من 13 مليون جرعة وكل الولايات تحوز على الكميات اللازمة من اللقاح.

وفيما يخص علن أنواع الفيروسات المتواجدة في الجزائر ، أشار الوزير بن بوزيد أن السلالة المتواجدة هي”دلتا”، ولا وجود للأنواع المتحورة الأخرى التي تعتبر أكثر شراسة وخطورة. داعيا المواطنين إلى التلقيح ومواصلة إتباع الإجراءات الوقائية لأن الفيروس لايزال متواجدا وهو خطير وفتاك.