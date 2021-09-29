فتح نقاط ومعارض لبيع الكتاب المدرسي بداية من الغد

كشف مدير التربية لولاية الجزائر شرق خنسوس نذير، أنه وخلال الموسم الدراسي الحالي طرأت بعض المشاكل بخصوص بيع الكتاب المدرسي في المؤسسات التربوية بعدما رفض بعض المدراء والمقتصدين الإشراف على العملية.

وأشار خنسوس في تصريح “للنهار أونلاين” أن وزير التربية عبد الحكيم بلعابد قد أعطى تعليمات صارمة من أجل التكفل بعملية بيع الكتاب المدرسي. حيث تم إتخاذ إجراءات مستعجلة. أين سيتم بداية من يوم غد فتح عدة نقاط لبيع الكتب المدرسية عبر ربوع البلديات الواقعة شرق العاصمة. بالإضافة إلى فتح 5 معارض على مستوى الدوائر الإدارية لبيع الكتب المدرسي لكافة الأطوار.

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