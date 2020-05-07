فتح نقطة بيع دائمة لمادة الحليب ومشتقاته بباب الزوار في العاصمة

تم صبيحة اليوم الخميس، فتح نقطة بيع دائمة لمادة الحليب ومشتقاته بحي 5 جويلية بباب الزوار في العاصمة، تابعة لملبنة “كوليطال”.

وحضر التدشين، كل من محمد ميراوي الرئيس المدير العام لهذه الملبنة التابعة لمجمع الحليب جيبلي، والوالي المنتدب لمقاطعة الدار البيضاء.

بالإضافة إلى حضور مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر، والمدير العام للديوان الوطني للحليب ومشتقاته خالد سوالمية.

ويأتي فتح نقطة البيع هذه، ضمن الاستراتجية التي سطرتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتوفير مادة الحليب المدعم بسعره المقنن في السوق والقضاء على المضاربة.

وتقوم الملبنات التابعة للمجمع العمومي، بتسويق مادة الحليب، مباشرة للمواطن.

وأكد المدير العام للديوان الوطني للحليب ومشتقاته، سوالمية خالد، على توفير المادة الاولية “مسحوق الحليب”، لإنتاج كميات كافية لتغطية الطلب على المستوى الوطني وذلك الى غاية جانفي 2021.

وتنتج ملبنة كوليطال حاليا، وهي من أكبر الوحدات الانتاجية للحليب ومشتقاته في العاصمة، حوالي 600.000 لتر يوميا من أجل تلبية الطلب المتزايد على هذه المادة في شهر رمضان.

وبالاضافة الى حليب الاكياس ذات السعر المقنن، تضع الملبنة مجموعة معتبرة من مشتقات الحليب مصنوعة من حليب البقر الطازج مثل اللبن والحليب الطازج والاجبان.